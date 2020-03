Irakul a confirmat primele decese din cauza coronavirusului

Ministerul Sanatatii din Irak a confirmat primele doua decese din cauza COVID-19. Un alt barbat din Irak a murit, insa cauza decesului nu a fost confirmata inca, anunța BBC, scrie Mediafax.

Victimele, ambele din Bagdad, sunt o femeie care avea un sistem imunitar fragil si un barbat in varsta de 65 de ani.

Un alt barbat, in varsta de 70 de ani, a murit in Sulaimaniya, insa Ministerul Sanatatii a informat ca nu a fost confirmat inca daca decesul are legatura cu noul COVID-19.

Pana la ora actuala au fost confirmat 34 de cazuri de coronavirus in Irak.