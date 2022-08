Stiri pe aceeasi tema

- The Mintia thermal power station has been bought for 91 million euros by Mass Global Energy Rom, part of the Mass Group Holding group, at a public auction, the judicial administrator of the Hunedoara Energy Complex announced on Friday in a press statement. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Licitatia a avut loc vineri, iar tranzactia, in valoare de 91.236.832, EURO, exclusiv TVA, este considerata una dintre cele mai importante pentru sectorul energetic romanesc si totodata una dintre cele mai mari tranzactii din insolventa din ultimii ani din Romania. ”Avand in vedere specificul activului,…

- Licitatia a avut loc vineri, iar tranzactia, in valoare de 91.236.832, EURO, exclusiv TVA, este considerata una dintre cele mai importante pentru sectorul energetic romanesc si totodata una dintre cele mai mari tranzactii din insolventa din ultimii ani din Romania. ”Avand in vedere specificul activului,…

- Termocentrala de la Mintia a fost vanduta, anunța administratorul judiciar al Complexului Energetic Hunedoara. Expert Insolvența SRL, in calitate de administrator judiciar al societații Complexul Energetic Hunedoara SA, anunța vanzarea prin licitație publica a Termocentralei Mintia deținuta…

- Centrul logistic de la Tureni a facut obiectul unei tranzacții de vanzare-cumparare, in valoare de 3,6 milioane de euro. ”First Property Group, un grup de investiții imobiliare britanic, a vandut Centrul logistic din Tureni cu peste 3,6 milioane euro. Tranzacția face parte din intenția managerilor grupului…

- Licitatia organizata vineri pentru vanzarea Termocentralei Mintia, din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH), nu a avut niciun ofertant, situatie in care procedura va fi reluata pe 12 august, la acelasi pret de 91,23 milioane euro, fara TVA, si conditii stabilite de adunarea creditorilor CEH.…

- La licitația pentru vanzarea termocentralei Mintia Deva, aflata in proprietatea Complexului Energetic Hunedoara, nu s-a prezentat nicio companie pana la termenul limita pentru depunerea unei oferte, marți 12 iulie, ora 12.00. Conform administratorului judiciar al CEH, Emil Gros, o noua licitația va…

- Nicio firma nu s-a inscris la licitatia organizata pentru vanzarea Termocentralei Mintia din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH), termenul limita pentru depunerea unei oferte fiind marti, 12 iulie, la ora 12,00, a declarat, pentru AGERPRES, administratorul judiciar al CEH, Emil Gros. El a precizat…