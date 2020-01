Irakian rezident în România, prins când călăuzea opt migranți Un irakian care a primit rezidența in Romania are probleme cu legea, dupa ce „afacerea” nu i-a dat roade. Barbatul a fost prins ieri, in Timiș, aproape de granița cu Serbia, dupa ce a preluat cu mașina opt persoane din Irak și Siria, care au trecut ilegal granița, in Romania. Este cercetat pentru infracțiunea de […] Articolul Irakian rezident in Romania, prins cand calauzea opt migranți a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

