Irak: Un subcontractant american ucis într-un atac cu rachete, militari răniţi Un subcontractant american a fost ucis vineri intr-un atac cu rachete impotriva unei baze militare irakiene de la Kirkuk, a anuntat intr-un comunicat coalitia antijihadista condusa de Statele Unite, noteaza AFP. "Mai multi militari americani si membri ai personalului irakian au fost raniti" pe aceasta baza unde isi au sediul fortele coalitiei, situata in nordul tarii, a adaugat sursa. "Fortele de securitate irakiene conduc raspunsul la atac si ancheta. Alte informatii vor fi facute publice atunci cand vor fi disponibile", a spus coalitia. Un oficial american la curent cu ancheta a declarat pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

