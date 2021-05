Irak: Un nou atac cu rachete asupra aeroportului din Bagdad unde sunt staţionate trupe americane Doua rachete au vizat duminica seara aeroportul din Bagdad, unde stationeaza soldati americani, al doilea atac de acest fel in zece zile, in contextul in care Washingtonul incearca sa reia dialogul cu Teheranul, ai carui aliati din Irak revendica in mod regulat tiruri de rachete, noteaza AFP.



Unul dintre cele doua proiectile a cazut in vecinatatea bazei aeriene a aeroportului Bagdad, unde sunt stationate trupele coalitiei antijihadiste conduse de Washington, a precizat un responsabil al serviciilor de securitate.



Al doilea a fost interceptat de sistemele de aparare C-RAM,…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

