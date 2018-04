Irak: Un mort într-un atentat contra unui candidat la alegerile parlamentare O masina capcana a explodat duminica la trecerea convoiului unui candidat la alegerile legislative de la 12 mai din Irak, facand un mort si 11 raniti in orasul multietnic Kirkuk, a informat un responsabil din cadrul serviciilor de securitate, relateaza AFP.



Explozia a avut loc in cartierul Al-Khadra din Kirkuk, la nord de Bagdad, a precizat acest responsabil. "Un civil si-a pierdut viata si 11 persoane au fost ranite, printre care trei garzi de corp din convoiul lui Ammar Hadaya Kahya, candidat al Frontului turkmen din Kirkuk".



Atacul nu a fost revendicat.



Turkmenii,…

Sursa articol: agerpres.ro

