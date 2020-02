Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump se va intalni cu prilejul deplasarii sale la forumul de la Davos cu omologul sau irakian Barham Saleh, precum si cu presedintele Kurdistanului irakian Nechirvan Barzani, intr-un moment in care prezenta militara americana in Irak este pusa sub semnul intrebarii de Bagdad, relateaza luni…

- Partidul loial puterii Rusia Unita si-a exprimat joi sustinerea fata de candidatul desemnat de Vladimir Putin sa devina premier, la o zi dupa demisia-surpriza a Guvernului si anuntarea unor revizuiri constitutionale, relateaza AFP, potrivit news.ro.Camera inferioara a Parlamentului rus, Duma…

- Un înalt oficial iranian din domeniul securitații a declarat, luni, ca Teheranul ia în considerare 13 ”scenarii de razbunare” dupa uciderea generalului Soleimani, transmite agenția iraniana Fars, citata de Reuters. Declarația a fost facuta de secretarul Consiliului Național…

- Președintele Iranului, Hassan Rouhani, a vizitat, sambata, casa din Teheran a familiei generalului Qassem Soleiman. Fiica liderului irakian ucis intr-un raid american a cerut razbunare pentru tatal ei, scrie CNN. "Cine va razbuna moartea tatalui meu?", l-a intrebat fiica lui Qassam Soleimani pe președintele…

- Televiziunea din Irak, unde a avut loc atentatul imporiva generalului iranian, a facut publice imaginile atacului. Imagini filmate de camerele de supraveghere arata cum o racheta lovește mașina in care era militarul cu rang inalt. Alaturi de general a pierit și omul lui de incredere. …

- Mii de irakieni au iesit duminica pe strazi in capitala Bagdad si in mai multe zone ale tarii, cerand numirea unui prim-ministru independent, dupa ce anterior au fortat demisia premierului in functie, relateaza dpa. Luna trecuta, premierul Adel Abdel-Mahdi si guvernul sau au demisionat la presiunea…

- Zoran Tegeltija a fost investit joi de parlamentul de la Sarajevo in functia de premier al Bosniei, el angajandu-se sa recupereze timpul pierdut din cauza celor 13 luni de blocaj in formarea guvernului, transmite Reuters. Noul premier a primit 28 de voturi in parlament, ce are 42 de membri. Tegeltija,…

- Ion Chicu a fost desemnat premier, miercuri, de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, anunța Hotnews. Fost ministru al Finanțelor in guvernul Filip și consilier prezidențial, Ion Chicu, a fost desemnat premier al Republicii Moldova de președintele Igor Dodon. ”Am ales un om care nu face parte…