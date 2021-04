Irak: Trei rachete i-au vizat pe militarii americani de pe aeroportul din Bagdad Trei rachete au cazut in noaptea de joi spre vineri pe aeroportul din Bagdad, unde stationeaza soldati americani, cel mai recent episod al tensiunilor dintre Iran si SUA in Irak, tara prinsa in corzi intre cei doi aliati ai sai, transmite AFP.



Proiectilele au lovit sectiunea bazei aeriene ocupate de trupele irakiene, care impart spatiul respectiv cu soldatii desfasurati de Washington ca parte a coalitiei antijihadiste, a declarat pentru AFP un oficial al serviciului de securitate, sub conditia anonimatului, precizand ca un soldat irakian a fost ranit.



Acesta este al doilea…

Sursa articol

