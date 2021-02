Irak: Tiruri de rachetă asupra unei baze irakiene la nord de Bagdad Mai multe rachete au fost lansate sambata asupra unei baze aeriene irakiene la nord de Bagdad, ranind un angajat irakian al unei companii americane responsabila cu intretinerea avioanelor de lupta multirol F-16, informeaza AFP citand surse de securitate. Atacul a avut loc in timp ce fortele irakiene ajutate de triburi locale desfasurau o operatiune impotriva unei celule a gruparii Stat Islamic (IS) in Tarmiyah, la nord de Bagdad, in timpul careia cinci jihadisti si doi membri ai tribului au fost ucisi, conform unei comunicat militar irakian. Avioanele F-16 irakiene de la baza Balad sustineau operatiunea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a anuntat joi ca a interceptat o racheta balistica si doua drone lansate spre teritoriul sau de rebelii houthi din Yemen, la o zi dupa un tir al rebelilor asupra unui aeroport saudit, noteaza AFP. Atacul rebel de miercuri asupra aeroportului international Abha din Arabia…

- UPDATE, ora 15:50 – Un dublu atac sinucigas care a avut loc in Bagdad a dus la decesul a cel putin 32 de persoane si ranirea a mai mult de 100. Atacul, petrecut intr-o piata aglomerata, este cel mai grav din capitala irakiana din ultimii ani. Politia si martorii oculari au afirmat ca au avut loc doua…

- Cel putin 28 de persoane au fost ucise si alte peste 70 au fost ranite intr-un dublu atentat sinucigas cu bomba care a avut loc intr-o piata din Bagdad, joi, primul atac de asemenea anvergura dupa ani de zile, informeaza Reuters. Un purtator de cuvant al Ministerului de Interne a declarat ca este…

- Cel putin 28 de persoane au fost ucise si alte peste 70 au fost ranite intr-un dublu atentat sinucigas cu bomba care a avut loc intr-o piata din Bagdad, joi, primul atac de asemenea anvergura dupa ani de zile, informeaza Reuters. Un purtator de cuvant al Ministerului de Interne a declarat ca este de…

- Ambasada Republicii Islamice Iran in Ucraina și Republica Moldova a venit cu un articol al carui text il prezentam in intregime. Pe 3 ianuarie 2020, general-locotenentul Qasem Soleimani, comandantul unitații de elita "Quds" și unul dintre personalitațile militare din Republica Islamica Iran, precum…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a amenintat ca va considera ”Iranul de vina” in cazul unui atac mortal impotriva unor americani in Irak, odata cu apropierea marcarii unui an de la asasinarea generalului irakian Qassem Soleimani intr-un atac american cu o drona la Bagdad, relateaza AFP,…

- Cel puțin trei rachete Katiușa au lovit Zona Verde din Bagdad într-un atac care țintea Ambasada SUA, au spus duminica doua surse irakiene, relateaza Reuters.UPDATE Aceste rachete au lovit un complex rezidențial din Zona Verde, provocând daune cladirilor și mașinilor, dar nu exista decese,…

- Cel putin 110 civili au fost ucisi intr-un atac comis in nord-estul Nigeriei de grupul islamist Boko Haram, afiliat retelei teroriste Stat Islamic, conform Agentiei France-Presse si cotidianului Le Figaro preluat de mediafax. Citește și: Adrian Streinu-Cercel: ‘Este total scapata de sub control!…