Irak: Tir cu rachete asupra unei baze aeriane care găzduiește trupe străine Cel puțin trei rachete au vizat aeroportul Erbil din nordul Irakului, dintre care una a lovit un complex militar unde se afla soldații coaliției internaționale conduse de SUA, a declarat luni pentru AFP doua surse de securitate.



Este pentru prima data când o astfel de locitura vizeaza instalațiile militare sau diplomatice din Irak de aproape doua luni.



Surse de securitate irakiene și occidentale au declarat pentru AFP ca cel puțin trei rachete au fost lansate catre aeroport.



Doua dintre ele au cazut în zonele rezidențiale de la periferia orașului, a spus una dintre

Sursa articol: hotnews.ro

