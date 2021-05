Irak: Tentativă de asasinare a unui jurnalist la 24 de ore după uciderea unui opozant. Un jurnalist irakian se afla luni la terapie intensiva dupa o tentativa de asasinat în sudul Irakului, la 24 de ore dupa ce Ihab al-Wazni, unul dintre opozantii regimului irakian, a fost împuscat, comenteaza AFP și Agerpres. Duminica devreme, indivizi înarmati cu pistoale dotate cu amortizor au tras mai multe gloante asupra lui Ihab al-Wazni care de multi ani denunta, din orasul sau natal siit Karbala, gruparile armate sau preluarea controlului tarii sale de catre Iran. Ulterior, situatia a degenerat. Manifestatii au izbucnit la Karbala, dar si la Diwaniya si Nassiriya, alte… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Un jurnalist irakian este internat in stare grava la terapie intensiva dupa o tentativa de asasinat in sudul Irakului, la doar 24 de ore dupa ce Ihab al-Wazni, unul dintre opozantii regimului irakian, a fost ucis, potrivit AFP, citat de Agerpres.

