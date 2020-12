Irak: SUA îşi reduce personalul diplomatic Ambasada Statelor Unite la Bagdad a decis sa-si retraga o parte din personal din motive de securitate, in contextul in care interesele americane din Irak au fost vizate de o serie de atacuri cu rachete in ultimele luni, potrivit informatiilor furnizate AFP de oficiali irakieni. "Este o retragere minora bazata pe temerile de securitate din partea americanilor, ar urma sa revina, este doar o masura de precautie", a declarat o sursa irakiana sub protectia anonimatului. "Ne-au informat, iar principalii diplomati, inclusiv ambasadorul, raman. Nu exista o ruptura diplomatica", a adaugat sursa. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

