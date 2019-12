Irak: Şase răniţi, după un atac cu rachete asupra unei baze militare de lângă aeroportul din Bagdad Patru rachete Katiusa au lovit luni o baza militara situata in apropierea aeroportului din Bagdad, sase militari fiind raniti, a anuntat armata irakiana, potrivit AFP si Reuters.



Fortele de securitate irakiene au descoperit in zona un lansator de rachete si alte cateva proiectile neexplodate.



Surse din domeniul securitatii au declarat pentru AFP ca toti ranitii fac parte din unitatile de elita antiteroriste, unica forta irakiana antrenata si inarmata de SUA.



Doi dintre raniti sunt in stare critica, au adaugat sursele citate.



