- Autoritațile din Irak au decis sa inchida școlile, colegiile, cinematografele, cluburile și alte spații publice, masura fiind in vigoare de joi pana la data de 7 martie, potrivit Ministrului Sanatații irakian Jaffar Allawi, transmite BBC.Totodata, autoritațile irakiene vor interzice cetațenilor…

- 'Ar fi nedrept sa se impuna limitari din partea unor tari straine. Nu putem accepta acest lucru. Concetațenii noștri pot pleca în siguranța, atât pentru ei, cât și pentru alții'', a declarat premierul Conte, numai ca în timp ce prim-ministrul vorbea, multe țari evaluau…

- Doi pasageri de pe Diamond Princess, nava de croaziera unde a izbucnit un focar de coronavirus care a imbolnavit sute de persoane, inclusiv romani, au murit la spital, potrivit BBC. Intre timp, in China, numarul noilor infecții a scazut, iar totalul deceselor a depașit 2.100.Doi ceațeni japonezi care…

- O nava de croaziera este in carantina pe mare, cu mii de oameni la bord, dupa ce o parte din pasageri au fost confirmați ca au coronavirus, potrivit CNN . Autoritațile japoneze sunt in alerta pentru a ține sub control un posibil focar de coronavirus Wuhan, dupa ce s-a dezvaluit ca un pasager infectat…

- Organizația Mondiala a Sanatații a fost din nou divizata în ceea ce privește declararea unei urgențe de sanatate publica la nivel internațional în cazul virusului care a izbucnit în Wuhan și care a produs decesul a 18 persoane. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a subliniat…

- Cel putin 17 persoane au murit din cauza virusului aparut in China, in total fiind inregistrate aproximativ 500 de cazuri de infectii, au declarat miercuri dupa-amiaza autoritatile chineze, informeaza CBS News si CNN. Autoritatile din provincia Hubei, in care se afla orasul Wuhan, au anuntat miercuri…

- Numarul oamenilor infectați cu un nou tip de coronavirus s-a triplat in China in timpul weekendului, potrivit datelor oferite luni de autoritați. Cazuri au fost raportate și in alte țari asiatice, noteaza BBC News.Peste 200 de persoane sunt infectate cu virusul misterios in mai multe orașe din China,…

- Numarul persoanelor deja infectate de virusul misterios care a aparut in China este mult mai mare decat arata cifrele oficiale, sustin oamenii de stiinta, citati de BBC. Patruzeci si unu de cazuri ale noului virus au fost confirmate de laborator, însa expertii din Marea Britanie estimeaza…