- Consiliul de Securitate al ONU nu a adoptat proiectul de rezolutie propus sambata de Rusia, care condamna Statele Unite, Franta si Regatul Unit pentru loviturile aeriene din noaptea precedenta asupra unor tinte din Siria, informeaza Reuters si AFP. In favoarea rezolutiei au votat doar Rusia, China si…

- 'Acum trebuie sa recunoastem ca este evident faptul ca distrugerea (armelor chimice siriene) nu a fost completa', a declarat Merkel intr-o conferinta de presa la Berlin.Cu toate acestea, Germania doreste sa se asigure ca 'toate eforturile sunt depuse pentru a arata ca acest atac cu arme…

- Statele Unite au anuntat inceputul sfarsitului misiunii lor antijihadiste in Siria, insa pretedintele american Donald Trump pare sa fi cedat pentru moment presiunilor consilierilor si aliatilor sai, renuntand la o retragere a trupelor americane, relateaza AFP. ”Misiunea miltara vizand sa eradice” gruparea…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a anunțat, luni, ca va continua ofensiva in nordul Siriei și la alte localitați controlate kurzi, inclusiv o zona in care se afla militari americani, scrie AFP. “Dupa ce am preluat controlul asupra orașului Afrin , am lasat in urma etapa cea mai importanta…

- Turcia si Statele Unite ale Americii au decis "sa stabileasca mecanisme" pentru a normaliza relatiile dintre ele, a spus vineri ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, dupa saptamani de retorica antiamericana din partea Ankarei, relateaza Reuters. Totodata, Turcia a propus Statelor Unite ca trupele…

- Turcia a propus Statelor Unite ca trupele kurde YPG sa se retraga la est de raul Eufrat si trupele turce si americane sa actioneze impreuna in zona Manbij din Siria, conform unui oficial turc, scrie Reuters, potrivit news.ro.Oficialul, care nu a dorit sa fie identificat deoarece informatia…

- Seful diplomatiei americane a indemnat marti, in Kuwait, coalitia internationala impotriva gruparii Statul Islamic (SI) sa nu lase garda jos in fata amenintarii jihadiste, in pofida succeselor militare in Irak si in Siria, relateaza AFP, conform News.ro . Reuniunea acestei coalitii conduse de catre…

- Trupele americane care lupta in Siria ar putea fi ținta atacurilor militarilor turci daca vor purta uniformele miliției kurde. Ankara a lansat acest avertisment, in contextul in care Statele Unite lupta alaturi de rebelii kurzi impotriva gruparilor teroriste.