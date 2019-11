Irak: Premierul le cere protestatarilor să înceteze revoltele care afectează economia ţării Premierul irakian Adel Abdul Mahdi a facut apel duminica la protestatari pentru a contribui la revenirea la viata obisnuita in tara si a afirmat ca revoltele costa economia "miliarde de dolari", transmite Reuters. Peste 250 de persoane au murit la Bagdad si in sudul Irakului de la declansarea protestelor la inceputul lunii octombrie, generate de nemultumirea populatiei fata de coruptie si de greutatile economice cu care se confrunta. Intr-un comunicat dat publicitatii duminica seara, Abdul Mahdi afirma ca protestele care "au scuturat sistemul politic" si-au atins scopul si trebuie sa inceteze… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

