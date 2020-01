Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a lansat a doua runda de atacuri impotriva unor baze militare din Irak unde stationeaza trupe americane, a anuntat miercuri agentia particulara de stiri Tasnim, citata de Reuters. Rachetele iraniene au lovit o baza americana din apropierea aeroportului Erbil din Kurdistanul iranian,…

- Fortele Revolutionare Islamice au lansat atacuri aeriene din Iran asupra a doua baze americane din Irak. In acest moment are loc un al doilea val de atacuri asupra bazei al-Assad, din vestul Irakului. Nu sunt informatii despre raniti sau victime sau despre cat de puternic a fost lovita baza, relateaza…

- Pentagonul anunta uciderea unui lider militar iranian in urma atacurilor aeriene la Bagdad, anunta CNN. Generalul Qasem Soleimani, un important comandant militar, a fost ucis ”intr-o actiune defensiva decisiva menita ... The post Americanii au ucis un lider militar iranian in atacurile aeriene de la…

- Presedintele SUA Donald Trump a afișat, pe Twitter, imaginea drapelului american, fara alte comentarii, la scurt timp dupa anuntul mortii generalului iranian Qassem Soleimani, in noaptea de joi spre vineri in timpul unui raid asupra unui convoi pe aeroportul din Bagdad. Generalul iranian Qassem Soleimani,…

- Generalul Qasem Soleimani, un important comandant militar, a fost ucis "intr-o actiune defensiva decisiva menita sa protejeze personalul american din strainatate" si sa descurajeze viitoare atacuri, a confirmat Pentagonul. Presedintele american Donald Trump a ordonat lovituri aeriene la Aeroportul International…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat marti ca se asteapta ca Irakul sa protejeze ambasada americana la Bagdad, care a fost atacata de manifestanti protestand impotriva raidurilor americane, relateaza Reuters, dpa si AFP. "Ne asteptam ca Irakul sa-si foloseasca fortele pentru a proteja ambasada,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti, la summitul NATO, ca analizeaza posibilitatea impunerii unor sanctiuni impotriva Turciei in urma achizitionarii de rachete rusesti S-400, reprosandu-i totodata predecesorului sau Barack Obama ca nu i-a vandut Ankarei rachete americane Patriot,…

- Guvernul sirian va trimite trupele de-a lungul graniței cu Turcia pentru a ajuta miliția kurda sa se apere impotriva defensivei militare a Ankarei, in nordul Siriei, scrie AlJazeera , citand declarațiile administrației semiautonome kurde.