Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite dupa ce un autotren a lovit trei autoturisme. Accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza, in municipiul Suceava, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, in zona Metro. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava in accident au fost implicate patru autoturisme și…

- Doua persoane au fost ranite grav, vineri dimineața, in urma impactului dintre un tir și un autoturism, pe DN7, zona localitatii Valea Ursului, din județul Argeș. Traficul rutier este blocat, transmite MEDIAFAX.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Argeș, Madalina Epure, in urma accidentului…

- Un nou accident pe aeroportul Ataturk din Istanbul. Un avion al companiei Royal Air Maroc a lovit o aeronava a firmei Turkish Airlines, in timpul rularii pe o pista. In urma ciocnirii, ambele aparate de zbor au fost avariate.Nicio persoana nu a fost ranita.

- Aviatia militara israeliana a atacat peste 150 de obiective ale miscarii Hamas din Fasia Gaza, in ultimele 24 de ore, distrugand inclusiv o cladire din orasul Gaza, informeaza site-ul Ynetnews.com, scrie Mediafax.Cel putin patru persoane au fost ranite dupa ce o cladire cu mai multe etaje…

- Un accident cu patru victime s-a produs pe DN 1 A, unul dintre cele mai dificile drumuri din tara. Un autoturism s-a izbit violent de un TIR, ajungand in afara drumului. Patru tineri au fost raniti, suferind traumatisme la cap si la coloana. Patru tineri cu varste cuprinse intre 19 si 23 de ani pot…

- Un accident rutier, soldact cu ranirea ușoara a unei persoane, a avut loc, joi seara, pe strada Fabricii de Zahar, din Cluj-Napoca.Potrivit reprezentanților IPJ CLuj, un tânar care s-ar fi angajat în traversarea neregulamentara a strazii, în timp ce se afla pe trotineta,…

- Zece persoane au fost ranite, in timpul nopții de miercuri spre joi, pe DN 19, in localitatea Ciuperceni, județul Satu Mare, dupa impactul dintre doua autoturisme și un microbuz. Potrivit IGSU, in accidentul de la Ciuperceni au fost zece persoane ranite, una fiind incarcerata. Dintre victime, șapte…

- Doua rachete "israeliene" au cazut langa aeroportul din Damasc, conform agentiei oficiale de presa siriene Sana, lovind, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), "depozite de arme pentru Hezbollah", scrie Agerpres.