Irak: Oamenii politici negociază sub presiunea străzii Negocierile pentru formarea unui nou guvern in Irak au continuat luni sub presiunea manifestantilor, care denunta fara incetare puterea si sprijinul iranian acordat acesteia, cerand, totodata, inlocuirea intregului sistem politic, noteaza AFP.



Semn ca Teheranul este decis sa nu isi piarda influenta la vecinul sau, puternicul general Qassem Soleimani, emisarul iranian pentru dosarul irakian, a revenit la Bagdad, conform unor informatii oferite de mai multi responsabili.



O vizita vazuta de Statele Unite, alt aliat al Irakului, dar dusman al Iranului, ca o manifestare a "nervozitatii"… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

