- Doua atacuri au vizat aproape simultan sâmbata seara Zona Verde ultrasecurizata din Bagdad si o baza aeriana irakiana în care se aflau soldati americani aflata la nord de capitala, au declarat responsabili ai serviciilor de securitate citati de AFP. Atacurile au loc la o zi de la uciderea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat sâmbata la telefon cu presedintele irakian Barham Saleh, avertizând împotriva "unei agravari suplimentare a tensiunilor" dupa uciderea într-un raid american în Irak a puternicului general iranian Qassem Soleimani,…

- Un nou raid aerian american a avut ca tinta sambata dimineata un comandant al militiilor Hashd al-Shaabi, la nord de Bagdad, potrivit televiziunii de stat, la o zi dupa bombardamentul in care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani, initiatorul acestei coalitii de paramilitari irakieni pro-Iran,…

- ″Iranul nu a castigat vreodata un razboi, dar niciodata nu a pierdut o negociere″⁣, a scris vineri pe Twitter presedintele american Donald Trump, transmite agenția EFE. Este prima reacție oficiala a președintelui american dupa ce aviatia SUA l-a ucis la ordinul sau pe generalul iranian Qassem Soleimani…

- ''Iranul nu a castigat vreodata un razboi, dar niciodata nu a pierdut o negociere'', a scris vineri pe Twitter presedintele american Donald Trump in prima sa reactie dupa ce aviatia SUA l-a ucis la ordinul sau pe generalul iranian Qassem Soleimani intr-un raid asupra aeroportului…

- Cel puțin șapte persoane au fost ucise și cateva zeci au fost ranite joi dupa ce forțele de securitate irakiene au aruncat canistre cu gaze lacrimogene in protestatari in apropierea a doua poduri importante din Bagdad, au anunțat sursele de securitate și cele medicale, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Forțele de securitate irakiene au impușcat mortal joi patru protestatari in centrul Bagdadului, au informat poliția și mai multe surse de securitate, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Alte 35 de persoane au fost ranite in urma confruntarilor dintre protestatari și forțele de ordine in apropiere…

- Cel puțin 15 persoane au murit in urma violențelor izbucnite intre forțele de securitate irakiene și protestatari, in contextul manifestațiilor antiguvernamentale, care au avut loc duminica noapte la Bagdad, au informat surse medicale și din cadrul poliției, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Cele…