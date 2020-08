Irak: O explozie a vizat un convoi cu echipamente ale forţelor americane lângă frontiera cu Kuweitul O explozie in apropiere de punctul de trecere a frontierei Jraischan dintre Irak si Kuweit luni seara a vizat un convoi ce transporta echipamente pentru trupele americane, au declarat trei forte de securitate irakiene pentru Reuters. Nu a fost clar imediat daca existau trupe americane in convoi sau daca cineva a fost ranit in explozie, produsa chiar inainte de 21.00, ora Bagdadului (18.00 GMT). Armata irakiana a negat ca incidentul a avut loc. Fortele armate kuweitiene au negat pe Twitter atacul asupra unuia dintre avanposturile de la frontiera de nord cu Irakul, declarand ca granitele sunt stabile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

