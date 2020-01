Irak: Numărul doi al coaliţiei Hashd al-Shaabi şi un general iranian, ucişi într-un bombardament Cel putin opt persoane au fost ucise in noaptea de joi spre vineri in timpul bombardamentului asupra unui convoi pe aeroportul din Bagdad, la trei zile dupa atacarea ambasadei americane de catre demonstranti pro-iranieni, au anuntat oficiali ai serviciilor de securitate, transmite AFP.



Aceste persoane au fost ucise atunci cand mai multe proiectile au cazut asupra unui convoi al Hashd al-Shaabi, coalitie de organizatii paramilitare preponderent pro-iraniene, care in prezent sunt integrate structurilor statului irakian, au precizat sursele citate sub protectia anonimatului.



… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit poliției, cel puțin șase persoane au fost ucise în nordul Indiei în ultima zi de proteste împotriva noii legi a cetațeniei, relateaza BBC .Șeful poliției din regiunea Uttar Pradesh, OP Singh, a mai spus agenției de știri Reuters ca alți 32 au fost raniți. Cel puțin…

- Marele ayatollah Ali Sistani, figura tutelara a politicii irakiene, a cerut vineri schimbarea guvernului, dupa una dintre cele mai sângeroase zi de proteste, pe fondul mișcarii populare care zguduie țara și care s-a soldat deja cu peste 400 de morți, scrie AFP.Demnitarul șiit de 89 de…

- Fortele irakiene de securitate au impuscat mortal joi cel putin 30 de protestatari, dupa o noapte in care manifestantii au patruns in consulatul iranian de la Najaf si l-au incendiat, in ceea ce ar putea fi un punct de cotitura in revolta impotriva autoritatilor sprijinite de Teheran, relateaza Reuters.…

- Carnagiu in Irak. 24 de persoane au fost ucise dupa ce forțele de securitate au deschis focul asupra protestatarilor care blocasera un pod din orașul Nassiriya, aflat in sudul țarii. Potrivit unor surse medicale, zeci de alte persoane au fost ranite in urma intervenției Poliției. Alte patru…

- Forțele de securitate din capitala Irakului, Bagdad, au deschis focul luni impotriva participanților la un protest antiguvernamental, mai multe persoane fiind ucise și ranite in urma acestui incident, au declarat mai mulți martori, citați de Al Jazeera, anunța MEDIAFAX.Citește și: Liviu Pleșoianu…

- Intr-o interventie televizata, Barham Saleh a declarat ca premierul Adel Abdel Mahdi 'accepta sa demisioneze' daca blocurile din parlament se pun de acord asupra unui inlocuitor acceptabil, pentru a respecta cadrul constitutional si legal'. In ce priveste soarta lui Abdel Mahdi, 'vreau sa va asigur…

- Fortele de securitate irakiene incercau sambata sa puna capat unor noi manifestatii la Bagdad si in alte parti ale tarii care reclama ”caderea regimului”, dupa o noapte de violente sangeroase impotriva sediilor unor partide si grupari armate, relateaza AFP, potrivit news.ro.De la 1 octombrie,…

- O sursa din Ministerul de Interne irakian a declarat acestei agentii ca la ora actuala in capitala Bagdad mai sunt proteste doar in Piata Tahrir din centrul orasului, iar in restul capitalei activitatea se desfasoara normal.Dar de fiecare data cand manifestantii incearca sa traverseze podul…