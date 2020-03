Irak: Noi tiruri de rachetă asupra unei baze unde au fost ucişi soldaţi americani Mai multe rachete au vizat din nou sambata baza militara Taji situata la nord de Bagdad, unde doi soldati americani si un britanic au fost ucisi miercuri intr-un atac similar, au declarat surse de securitate irakiene si americane, citate sambata de France Presse. De la sfarsitul lunii octombrie, 23 de atacuri cu racheta au vizat interesele americane in Irak, in timp ce factiunile armate pro-Iran cer in mod regulat ca americanii sa fie dati afara din tara. Niciun atac cu racheta nu a fost vreodata revendicat, dar Washingtonul acuza brigazile Hezbollah, una dintre cele mai radicale factiuni pro-Iran… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei rachete s-au abatut in noaptea de sambata spre duminica in imediata apropiere a misiunii diplomatice americane din Bagdad, a anunțat Comandamentul militar irakian. Concomitent, relateaza “Le Monde” citand France Presse, o racheta a provocat distrugeri serioase și intr-un “centru de susținere logistica…

- La putin timp dupa atacul iranian cu rachete asupra unei baze militare irakiene unde se aflau trupe americane, acestea din urma au pierdut orice contact cu sistemul lor de supraveghere aeriana, ultrasofisticat si foarte costisitor, scrie miercuri France Presse. Pe 8 ianuarie, ca represalii…

- Mai multe rachete au cazut marti langa o baza ce gazduieste trupe americane in Irak, la nord de Bagdad, a anuntat armata irakiana, la aproape o saptamana dupa ce o baza irakiana a fost luata drept tinta de Teheran, informeaza AFP si Reuters. Armata irakiana nu a anuntat cate rachete Katiusa…

- O racheta a cazut joi in districtul Dujail din provincia irakiana Salahuddin, in apropierea bazei aeriene Balad unde se afla trupe americane, transmite Reuters. Sursa rachetei este necunoscuta. Baza militara Balad este situata la aproximativ 80 de kilometri nord de Bagdad.…

- Televiziunea de stat iraniana a anuntat miercuri ca cel putin 80 de ‘teroristi americani’ au fost ucisi in atacurile ce au implicat 15 rachete lansate de Teheran asupra unor tinte americane din Irak, adaugand ca niciuna dintre rachete nu a fost interceptata, transmite Reuters. Televiziunea de stat,…

- Cel putin 23 de membri ai fortelor de securitate afgane au fost ucisi in ultimele 24 de ore in cursul a trei atacuri distincte ale talibanilor in provincii din nordul Afganistanului, informeaza France Presse, citand surse din domeniul securitatii de la Kabul.

- Statele Unite au cerut luni guvernului irakian "sa ia masuri" pentru a pune capat atacurilor din Irak impotriva intereselor americane, pe care ele le atribuie Iranului, care devine din ce in ce mai influent in tara in special prin factiuni armate, relateaza France Presse.Ministrul american…

- Administratia americana isi va anunta saptamana aceasta intentia de a retrage aproximativ 4.000 de soldati din Afganistan, a informat presa americana, conform France Presse. Discutiile au fost reluate in urma cu o saptamana in Qatar intre Statele Unite si talibani, dar au fost suspendate joi dupa un…