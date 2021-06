Irak: Noi atacuri cu drone în Kurdistan; paradă aniversară cu lansatoare de rachete a paramilitarilor pro-iranieni Trei drone incarcate cu explozivi au lovit nordul Irakului, in apropiere de Erbil, capitala Kurdistanului irakian, unde se afla un consulat american, au anuntat sambata autoritatile kurde, transmite AFP. Atacul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata. Doua drone au lovit o casa, dar a treia nu a explodat, a indicat unitatea antiterorista a Kurdistanului. Anuntul intervine in aceeasi zi in care Hashd al-Shaabi, o coalitie militara pro-Iran care se opune prezentei americane in Irak, a organizat o parada in apropiere de Bagdad, la care au asistat inalti responsabili irakieni. Foto: (c) Media… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reporteri fara Frontiere (RSF) a sesizat duminica Curtea Penala Internationala (CPI) dupa atacurile israeliene asupra cladirii ce gazduia birouri mass-media in Fasia din Gaza, considerand ca acestea pot fi "crime de razboi", informeaza AFP preluat de agerpres. "In ultima saptamana, birourile a 23…

- Alianta anti-Stat Islamic condusa de SUA a raportat sambata un atac asupra unei baze militare din vestul Irakului, atac in care nu s-au inregistrat raniti. "In aceasta dimineata, la orele locale 02:20 (23:20 GMT), Baza Aeriana Ain Al-Asad (AAAB) a fost atacata de un sistem de supraveghere aeriana…

- Doua rachete au vizat duminica seara aeroportul din Bagdad, unde stationeaza soldati americani. Este al doilea atac de acest fel in zece zile, in contextul in care Washingtonul incearca sa reia dialogul cu Teheranul, ai carui aliati din Irak revendica in mod regulat tiruri de rachete, relateaza AFP,…

- Cei doi indivizi sunt angajati la spatii verzi, în oraș. Ambii sunt din Nepal, dar își duc traiul în Cluj, împreuna cu alți conaționali. Barbatul din Nepal, cel care l-a atacat pe colegul sau de camera, a primit un telefon de la familia…

- Dintre cele cinci rachete trase in cursul serii asupra bazei din Balad, in nordul Bagdadului, doua au lovit un dormitor si o cantina a companiei americane subcontractoare Sallyport, a declarat o sursa de securitate pentru AFP.Cinci persoane au fost ranite, dintre care doi subcontractanti straini si…

- Cinci rachete au vizat duminica o baza aeriana care adapostea americanii în Irak, ranind cinci persoane, dintre care doi straini, ultimul atac care ilustreaza tensiunile irano-americane într-o țara prinsa între cei doi aliați ai sai, potrivit AFP.Dintre cele cinci rachete lansate…

- La raportarea de ieri, județul Ilfov ramasese, in continuare in frunte, in ceea ce privește rata de incidența, cu peste 7 infectari la 1000 de locuitori. Mai exact, vorbim de 7,34, in scadere fața de ziua trecuta (7,67 - duminica).Pe locul urmator se afla Capitala – 6,13 fața de 6,35 (duminica), urmata…

- Marea Britanie a efectuat mai multe atacuri aeriene vizand combatanti din cadrul gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in nordul Irakului, luna trecuta, anunta joi Ministerul britanic al Apararii, relateaza Reuters. Forte de securitate irakiene au efectuat atacuri vizand combatanti SI la…