Irak: Manifestații violente în capitala Bagdad Mii de manifestanți au adus din nou haosul in zona verde ultra-securizata din capitala irakiana Bagdad. Au daramat barierele de beton, au ajuns in perimetrul in care se afla instituțiile statului și misiunile straine, apoi au luat cu asalt cladirea parlamentului. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

