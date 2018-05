Irak: Mai mulţi civili au fost ucişi într-un atac armat la nord de Bagdad Mai multi militanti au deschis marti focul asupra unor civili irakieni neinarmati, ucigand cel putin opt si ranind alti trei, intr-un oras aflat la 25 km nord de Bagdad, a precizat o sursa de securitate pentru Reuters. Fortele de securitate cerceteaza zona Tarmiya, unde a avut loc atacul, a aratat armata, intr-un comunicat care nu a specificat numarul persoanelor care si-au pierdut viata. "Fortele de securitate au oprit banda terorista", a indicat armata mai tarziu, intr-un al doilea comunicat. Nu este pentru moment clar cate persoane au fost ucise, media locala de stiri mentionand un bilant cuprins… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi militanti au deschis marti focul asupra unor civili irakieni neinarmati, ucigand cel putin opt si ranind alti trei, intr-un oras aflat la 25 km nord de Bagdad, a precizat o sursa de securitate pentru Reuters. Fortele de securitate cerceteaza zona Tarmiya, unde a avut loc atacul, a…

- Mii de palestinieni s-au luptat cu armata israeliana la granița Fașiei Gaza, la inceputul unui protest planificat sa dureze zeco de zile. Ministerul palestinian al Sanatații a precizat ca cel puțin cinci oameni au murit, iar 350 au fost raniți dupa ce militarii israelieni au deschis…

- Cel putin 800 de civili, intre care 177 de copii, au fost ucisi in bombardamentele asupra enclavei rebele din provincia siriana Ghouta de Est, de la debutul ofensivei declansate de regimul de la Damasc, pe 18 februarie, a informat marti Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Consiliul…

- Armata rusa le-a propus marti rebelilor sirieni din Ghouta de Est o evacuare sub protectie din zona asediata de fortele siriene si aliatii lor, relateaza Reuters, conform news.ro.Ministerul rus al Apararii se declara pregatit, intr-un comunicat, sa garanteze transportul rebelilor si familiilor…

- Armata rusa a testat peste 200 de arme noi in teritoriul sirian, a afirmat un general in Duma de Stat de la Moscova, in contextul in care Consiliul de Securitate al ONU intampina dificultati din partea Rusiei in privinta ajungerii la un armistitiu de 30 de zile in Siria, unde cel putin 426 de civili…

- Fortele de securitate egiptene au ucis 10 militanti intr-un schimb de focuri si au arestat 400 de suspecti, inclusiv straini, intr-o actiune intreprinsa in Sinai, a precizat marti armata, potrivit televiziunii de stat, transmite Reuters. Egiptul a lansat vineri o vasta operatiune de securitate,…

- Un soldat turc a fost ucis si cinci raniti luni intr-un atac cu racheta si obuze in timp ce forte turce instalau un post militar in provincia siriana Idlib, au anuntat marti fortele armate turce, relateaza Reuters. Fortele turce au ripostat cu focuri de arma, noteaza sursa citata, fara…

- Cel putin 11 civili au murit, vineri, in urma unor bombardamente efectuate de fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebelii din Ghouta de Est, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ula agentiei de presa Reuters.