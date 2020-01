Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul incidentelor din Iran de la funeraliile generalului Qassem Soleimani a ajuns la 56 de morți și cel puțin 213 raniți, informeaza Sky News și Reuters, care citeaza agenția iraniana de stat IRNA, potrivit MEDIAFAX.Cele 56 de persoane au murit dupa producerea unei busculade in timpul…

- Liderul siit Moqtada Sadr, unul cei mai influenți clerici din Irak, a dat vineri ordin combatantilor sai din Armata lui Mehdi sa "tina aproape", reactivand astfel o militie oficial destructurata in urma cu aproape un deceniu si care a semanat teroare in randurile soldatilor americani in Irak, informeaza…

- Ghidul suprem iranian Ali Khamenei l-a numit pe Esmail Qaani drept nou lider al Fortei Al-Qods dupa uciderea comandantului acesteia, generalul Qassem Soleimani, vineri, pe un aeroport din Bagdad, informeaza Reuters.

- Un subcontractant american a fost ucis vineri intr-un atac cu rachete impotriva unei baze militare irakiene de la Kirkuk, a anuntat intr-un comunicat coalitia antijihadista condusa de Statele Unite, noteaza AFP, titreaza Agerpres. “Mai multi militari americani si membri ai personalului irakian au fost…

- Ministerul irakian de Externe i-a convocat luni pe trimisii diplomatici ai Frantei, Marii Britanii, Canadei si Germaniei pentru a protesta impotriva unei declaratii comune emise de ambasadele lor pe tema protestelor din tara, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Ministerul a precizat intr-un comunicat…

- Negocierile pentru formarea unui nou guvern in Irak au continuat luni sub presiunea manifestantilor, care denunta fara incetare puterea si sprijinul iranian acordat acesteia, cerand, totodata, inlocuirea intregului sistem politic, noteaza AFP. Semn ca Teheranul este decis sa nu isi piarda…

- Ministerul rus al Apararii a declarat marti ca a prezentat pentru prima oara unui grup de experti americani noul sau sistem de racheta nucleara Avangard - un vehicul-planor conceput sa fie lansat de o racheta balistica intercontinentala, capabil sa dezvolte viteze hipersonice -, intr-un gest facut de…

- Doi militari americani au murit dupa ce un elicopter s-a prabușit miercuri in Afganistan, a informat armata Statelor Unite printr-un comunicat, adaugand ca investigheaza cauza incidentului, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Investigam cauza accidentului, insa rapoartele…