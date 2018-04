Frantuzoaica Melina Boughedir, care a fost condamnata in prima instanta la sapte luni de inchisoare pentru ''intrare ilegala'' in Irak, va fi rejudecata ''pentru terorism'', potrivit unei decizii a Curtii de casatie, a indicat marti o sursa judiciara, citata de AFP. Potrivit sursei, noul proces in cazul Melinei Boughedir va avea loc pe 2 mai. ''Reexaminand dosarul, Curtea de casatie a ajuns la concluzia ca nu este vorba de o simpla intrare ilegala pe teritoriul irakian, deoarece ea stia ca sotul sau se va alatura Daesh (acronimul in limba araba pentru gruparea…