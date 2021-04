Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu care a distrus duminica in zori un spital din Bagdad dedicat pacientilor bolnavi de COVID-19 s-a soldat cu 58 de morti, dintre care 28 erau conectati la ventilatoare, a anuntat un responsabil irakian, informeaza AFP si dpa. Acest bilant, anuntat de Ali al-Bayati, membru al Comisiei guvernamentale…

- Tragedie uriașa intr-un spital din Bagdad, Irak. Cel puțin 23 de pacienți internați cu Covid și-au pierdut viața intr-un incendiu devastator izbucnit intr-un spital, sambata seara. Potrivit primelor informații aparute in presa din strainatate, cauza deflagrației ar fi fost explozia unui rezervor de…

- Cel putin 23 de persoane si-au pierdut viata intr-un incendiu declansat in cursul noptii de sambata spre duminica intr-o unitate de terapie intensiva pentru bolnavi de COVID-19 in Irak, tara araba inregistrand cele mai multe contaminari si in penurie medicala de mai multe decenii, comenteaza AFP.…

- Cel puțin 23 de persoane au murit intr-un incendiu izbucnit intr-un spital care trata pacienți cu coronavirus in capitala Irakului, Bagdad. Alte zeci de pacienți au fost raniți in flacarile care au izbucnit sambata seara la spitalul Ibn Khatib.

- Miercuri, 24 martie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 6.136 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 137 decese și 1.351 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Trei pacienti aflati la terapie intensiva si un medic aflat de garda au murit in cursul noptii de miercuri spre joi intr-un incendiu izbucnit intr-un spital care trateaza cazuri cu COVID-19, in orasul Zaporojie din sud-estul Ucrainei, a anuntat joi, 4 februarie, guvernatorul regional citat de Reuters.

- Trei pacienti aflati la terapie intensiva si un medic de garda au murit in cursul noptii de miercuri spre joi intr-un incendiu izbucnit intr-un spital care trateaza cazuri cu COVID-19, in orasul Zaporijia din sud-estul Ucrainei, a anuntat joi guvernatorul regional citat de Reuters.

- Trei pacienți aflați in secția de terapie intensiva și un medic de garda au murit in cursul nopții intr-un incendiu izbucnit intr-un spital Covid din orașul Zaporizhzhya, aflat in sud-estul Ucrainei, transmite Reuters.