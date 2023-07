Stiri pe aceeasi tema

- Mii de membri ai unei miscari de opozitie iraniene au manifestat sambata la Paris impotriva autoritatilor de la Teheran, sustinuti, printre altii de fostii inalti oficiali americani Mike Pence si Mike Pompeo, relateaza AFP.Veniti din multe locuri ale Europei, dupa cum o arata zecile de autocare cu…

- Livrarile de petrol rusesc in India au atins nivelul record de aproximativ 1,95 milioane de barili pe zi (bpd) in luna mai, in timp ce importurile din Irak si Arabia Saudita au scazut, arata datele publicate de surse din industrie, analizate de Reuters, informeaza Agerpres.India, al treilea mare…

- In luna mai, importurile de petrol rusesc din China au atins cel mai ridicat nivel de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie 2022, potrivit cifrelor oficiale publicate marți de vamile chineze, transmite Le Figaro . Luna trecuta, gigantul asiatic a cumparat aproximativ 9,71 milioane de…

- Administratia de la Washington a cerut, joi seara, Iranului sa aplice masuri pentru reducerea tensiunilor, inclusiv prin limitarea activitatilor nucleare, in cadrul eforturilor pentru ajungerea la un acord informal cu Teheranul, in scopul evitarii escaladarii crizei, scrie Mediafax.Washingtonul continua…

- Potrivit unor surse apropiate situatiei, Iranul si SUA se apropie de un acord temporar care ar include unele scutiri de sanctiuni in schimbul reducerii imbogatirii cu uraniu de catre Teheran. Pretul titeiului Brent a scazut cu1,3 dolari, sau cu 2,86%, la 75,98 dolari pe baril, dupa o pierdere de pana…

- Vești IMPORTANTE pentru sute de romani! Persoanele cu acest statut pot beneficia de pensie. De REȚINUT! Pentru a intra in posesia sumelor de bani, trebuie indeplinite anumite cerințe prevazute de Legea pensiilor. Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) a precizat, potrivit reglementarilor legale in…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken reitereaza luni, intr-un discurs, la Washington, la lobby-ul proisraelian AIPAC, ca administratia lui Joe Biden considera Iranul principala amenintare la adresa Israelului si ca nu-i va permite niciodata sa se doteze cu arma atomica, relateaza AFP, potrivit…

- Sosirea prințului moștenitor Reza Pahlavi la Tel Aviv a dus la lansarea unui nou plan israelian de “distrugere” a Iranului. Acum este vorba despre sprijinirea mișcarii de independența naționala din sudul Azerbaidjanului. Mass-media și experții israelieni incearca sa justifice semnificația unui astfel…