Irak: Fostul șef al spionajului, pus premier Fostul sef al serviciului irakian de informatii Mustafa al-Kazemi a obtinut în cursul noptii de miercuri spre joi votul de încredere al deputatilor purtând masti sanitare si manusi din cauza coronavirusului, punând capat la cinci luni de vacanta guvernamentala într-o tara care traverseaza cea mai grava criza economica si sociala, noteaza AFP, preluata de Agerpres.

Din cei 329 de deputati ai celui mai fragmentat parlament din istoria recenta a Irakului, au fost prezenti numai 255.

Ei au votat în favoarea unui nou prim-ministru de 53 de ani, rara personalitate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

