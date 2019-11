Manifestantii blocasera de marti dupa-amiaza podul Shuhada, in timp alte mii de persoane au continuat demonstratiile antiguvernamentale in capitala si in provinciile din sud. Fortele de securitate au impuscat mortal cel putin 13 persoane in 24 de ore, punand capat saptamanilor de relativa retinere in interventii.

In provincia sudica Basra, bogata in petrol, fortele de securitate au declarat ca au dispersat in forta o adunare in cursul noptii, fara a se inregistra victime. Protestatarii se instalasera in fata sediului guvernului provincial. Ambasada SUA la Bagdad a condamnat miercuri…