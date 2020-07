Expertul irakian Hicham al-Hachemi, un specialist in miscari jihadiste, intre care organizatia Statul Islamic (SI), a fost asasinat luni seara in apropiere de locuinta sa din Bagdad, a anuntat un inalt oficial al Ministerului de Interne, relateaza AFP. Hachemi, in varsta de aproximativ 40 de ani, aparea zilnic in mass-media locale sau internationale pentru a comenta activitatea gruparilor jihadiste, politica irakiana si actiunile factiunilor armate siite pro-Iran. El era de asemenea consultat de numeroase cancelarii precum si de personalitati politice irakiene.AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe,…