Un al treilea obuz a cazut langa baza Taji, dar nu a explodat, a precizat oficialul citat. Acest atac, care nu a fost revendicat, survine in conditiile in care Irakul este afectat de la inceputul lunii de proteste antiguvernamentale fara precedent, soldate cu moartea a aproape 250 de persoane. Mii de studenti s-au alaturat luni protestelor de strada din mai multe orase din Irak, noteaza DPA. Ei au intrat, purtand drapele nationale, in piete din Bagdad, Najaf si Karbala unde alti protestatari isi instalasera deja tabere, au declarat martori oculari. Demonstratiile antiguvernamentale continua…