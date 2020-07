Stiri pe aceeasi tema

- Fortele irakiene au fost mobilizate pentru gasirea unui curator german care a fost rapit la Bagdad, iar Ministerul german de Externe a înfiintat o celula de criza pentru a investiga circumstantele acestei rapiri, transmite marti agenția DPA, citata de Agerpres.Aflat într-o vizita…

- Un roman, șofer de TIR in Germania, și-a anunțat soția prin telefon ca are de gand sa-și puna capat zilelor pentru ca nu se poate adapta la condițiile de munca, iar femeia a alertat poliția, scrie observatornews.roBarbatul de 43 de ani, din Calarași, a fost salvat la timp de forțele de ordine germane,…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a declarat intr-un interviu acordat sambata agentiei dpa ca nu exclude posibilitatea reinchiderii unor frontiere din Uniunea Europeana din cauza coronavirusului, dar doreste ca orice astfel de masuri sa fie luate numai prin vot. La inceputul epidemiei de COVID-19,…

- Ministrul afacerilor externe al Germaniei, Heiko Maas, a amenintat Rusia cu sanctiuni in legatura cu uciderea unui cetatean georgian la Berlin, act care se presupune ca a fost comis la comanda Kremlinului, informeaza joi dpa si Reuters. Guvernul german ia foarte in serios declaratia procurorilor federali,…

- Ambasadorul rus la Berlin, Serghei Neceaev, a fost chemat la Ministerul german de Externe in dosarul atacului hacker asupra Bundestagului de acum cinci ani, a declarat serviciul de presa al instituției. Neceaev a fost informat ca guvernul federal de la Bruxelles va introduce sancțiunile cibernetice…

- 9 Mai este o sarbatoare tripla pentru romani: Ziua Independentei Romaniei. Ziua Victoriei. Ziua Europei. De obicei, la Brașov se faceau festivitați, iar oficialitațile se inghesuiau la depus coroane in Cimitirul Eroilor din Șprenghi. Astazi, liniște… Nimic. Nici macar acolo doua mașini de poliție cu…

- Guvernul german a prelungit miercuri pana cel putin la data de 14 iunie avertizarile de calatorie in afara tarii din cauza pandemiei, transmit DPA si AFP. 'Nu ne aflam inca in punctul in care sa putem recomanda fara ingrijorare calatorii' in strainatate, 'de aceea este necesar sa prelungim…

- Ministrul german de Externe a anunțat miercuri extinderea avertismentului cu privire la calatoriile turistice in strainatate pana la mijlocul lunii iunie, din cauza pandemiei, relateaza AFP. ”Inca nu am ajuns in punctul in care putem recomanda fara neliniște calatoriile” in strainatate, ”din acest motiv…