Irak: Consulatul iranian de la Basra, incendiat de manifestanţi Sute de manifestanti au luat cu asalt vineri si au incendiat consulatul iranian din orasul irakian Basra, important hub petrolier din sudul tarii, relateaza Reuters si AFP. Mii de manifestanti erau adunati in preajma misiunii diplomatice iraniene, cuprinsa de flacari imense. Demonstrantii au strigat impotriva influentei exercitate de statul vecin Iran asupra partidelor politice irakiene. Cel putin zece protestatari si-au pierdut viata de luni la Barsa, oras cu 2 milioane de locuitori. O parte dintre acestia au dat foc unor cladiri guvernamentale si sedii de partide politice, confruntandu-se cu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite iși intimideaza chiar și proprii sai aliați, a declarat Mohammad Javad Zarif, ministrul iranian de Externe, in cursul vizitei sale in Turcia, in contextul tensiunilor intre Ankara și Washington privind detenția unui pastor creștin american, informeaza agenția de știri Reuters, potrivit…

- Un important cleric iranian a atentionat miercuri ca Statele Unite si aliatul sau Israelul vor fi luate ca tinta daca Washingtonul va ataca Iranul, in conditiile in care razboiul declaratiilor a escaladat dupa ce SUA au reimpus sanctiuni impotriva Iranului, informeaza Reuters preluata de Agerpres.…

- Un important cleric iranian a atentionat miercuri ca Statele Unite si aliatul sau Israelul vor fi luate ca tinta daca Washingtonul va ataca Iranul, in conditiile in care razboiul declaratiilor a escaladat dupa ce SUA au reimpus sanctiuni impotriva Iranului, informeaza Reuters. Ahmad Khatami a declarat…

- Justitia franceza a anuntat joi deschiderea unei anchete preliminare, dupa difuzarea unor imagini in care se vede cum un colaborator al presedintelui Emmanuel Macron loveste un manifestant, la 1 mai a.c., imagini care au starnit un val de indignare pe scena politica franceza, relateaza AFP, dpa si Reuters.…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a afirmat joi ca tarile europene impartasesc ingrijorarea legata de programul de rachete balistice iranian si s-a pronuntat pentru gasirea unor solutii la 'tendintele agresive' ale Iranului in Orientul Mijlociu, informeaza Reuters. ''Tendintele agresive ale…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a afirmat joi ca tarile europene impartasesc ingrijorarea legata de programul de rachete balistice iranian si s-a pronuntat pentru gasirea unor solutii la 'tendintele agresive' ale Iranului in Orientul Mijlociu, informeaza Reuters. ''Tendintele…

- Puntea dintre Europa si SUA va supravietui in pofida oricaror divergente existente asupra comertului, schimbarilor climatice si acordului privind programul nuclear iranian, a declarat joi, la Londra, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite Reuters. ''Puntea noastra…

- Iranul nu intenționeaza sa extinda raza de acțiune a rachetelor deoarece acestea deja acopera un perimetru de 2.000 de km, suficient pentru a proteja țara, a anunțat comandantul Gardienilor Revoluției, in contextul creșterii presiunilor exercitate de Statele Unite, potrivit Reuters, citat de Mediafax.Guvernul…