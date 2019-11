Irak: Cel puţin 30 de protestatari ucişi după incendierea unui consulat iranian în cursul nopţii Fortele irakiene de securitate au impuscat mortal joi cel putin 30 de protestatari, dupa o noapte in care manifestantii au patruns in consulatul iranian de la Najaf si l-au incendiat, in ceea ce ar putea fi un punct de cotitura in revolta impotriva autoritatilor sprijinite de Teheran, relateaza Reuters.



Cel putin 24 de persoane au fost ucise dupa ce fortele de securitate au deschis focul asupra demonstrantilor care blocau un pod in orasul Nassiriya, din sudul Irakului, in zorii zilei de joi. Surse medicale sustin ca zeci de alte persoane au fost ranite. Mii de persoane s-au adunat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

