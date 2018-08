Irak: Cel puţin 11 morţi într-un atentat cu maşină-capcană în vestul ţării Cel putin 11 persoane, inclusiv cinci membri ai fortelor de securitate irakiene, au fost ucise miercuri intr-un atentat cu masina-capcana la un post de control in districtul Qaim, din provincia Anbar, relateaza AFP si Reuters. In deflagratie au fost de asemenea raniti alti cinci membri ai fortelor de securitate si 11 civili, potrivit capitanului de politie Mahmoud Jassem. Postul de control de la intrarea in Qaim, oras situat la 340 km vest de Bagdad, este gestionat in comun de catre armata si militiile proguvernamentale. Potrivit unui oficial local, numarul mortilor ar putea creste in continuare,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

