Irak. British Museum restituie artefacte furate Politia londoneza a confiscat, in mai 2003, opt artefacte de mici dimensiuni de la un comerciant care nu avea informatii despre provenienta acestora. Piesele au fost incredintate apoi expertilor de la British Museum, relateaza AFP. O coincidenta incredibila a facut ca o echipa a muzeului sa lucreze chiar pe situl de unde fusesera furate obiectele, la Tello (stravechiul oras sumerian Girsu), in sudul Irakului. Printre obiectele recuperate, se afla si trei conuri din argila cu inscriptii cuneiforme indicand numele regelui care le-a comandat si zeul caruia ii erau dedicate, in acest caz… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

