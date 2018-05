Stiri pe aceeasi tema

- Doua dintre victime erau alegatori, iar a treia victima era observator la o sectie de votare din apropierea orasului Al Khan. Organizatia Stat Islamic a revendicat atacul, anuntand decesul unui responsabil electoral. Sambata au avut loc in Irak primele alegeri parlamentare de la declararea…

- Sectiile de vot din Irak au fost deschise sambata, pentru ceea ce reprezinta primele alegeri parlamentare de la victoria impotriva organizatiei Stat Islamic, dar putini oameni se asteapta ca noii lideri sa aduca stabilitate si prosperitate economica, care au fost promise in ultimii ani, scrie Reuters.

- Cel putin 25 de oameni au murit, inclusiv sase jurnalisti, in urma a doua atentate sinucigase coordonate, revendicate de Stat Islamic, care au avut loc luni dimineata in centrul orasului Kabul, intr-o zona in care se afla sediile mai multor institutii afgane si ambasade straine. Dublul…

- Cel putin 48 persoane au murit, iar alte 112 au fost ranite, duminica, dupa ce un individ a detonat o bomba in apropierea unui centru de votare din capitala afgana Kabul, a informat un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul agentiei Reuters. Organizatia terorista…

- Procesul electoral din Ungaria si resursele excesive ale partidelor de guvernamant au subminat capacitatea opozitiei de a concura intr-un mod echitabil la alegerile parlamentare de duminica, a anuntat luni Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), relateaza agentia MTI.

- Un atac terorist, soldat cu moartea a trei persoane, a avut loc, vineri, în sudul Franței.Un individ înarmat cu un pistol a luat ostatici într-un supermarket din localitatea Trebes, situata în apropierea orasului Carcassonne a anuntat, Ministerul francez de…

- Cel putin cinci oameni au murit si alti patru au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul asupra oamenilor aflati in vecinatatea unei biserici din orasul rus Kizliar, provincia Daghestan, au anuntat, ieri, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Campania armata inceputa in Irak in 2014 contra gruparii jihadiste Statul Islamic s-a soldat cu 18.000 de morti si 36.000 de raniti, a anuntat miercuri ministrul de externe irakian Ibrahim al-Jafari, transmite Reuters. Anuntul a fost facut in cadrul unei conferinte internationale privind…