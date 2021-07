Irak: Atac cu drone-capcană asupra aeroportului internaţional din Erbil Un atac cu drone-capcana a avut loc marti seara impotriva aeroportului international din Erbil, in apropierea consulatului american din acest oras situat in nordul Irakului, potrivit unui comunicat al unitatii de combatere a terorismului din Kurdistanul irakian, transmite AFP. Atacul, care a avut loc in jurul orei 19:30 GMT, nu a provocat victime si nici daune materiale, iar pompierii au controlat un inceput de incendiu, se arata in comunicat. Aeroportul din Erbil, unde se afla o baza militara a coalitiei internationale de combatere a gruparii jihadiste Stat Islamic, a fost deja vizat in aprilie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata. Doua drone au lovit o casa, dar a treia nu a explodat, a indicat unitatea antiterorista a Kurdistanului.Anuntul intervine in aceeasi zi in care Hashd al-Shaabi, o coalitie militara pro-Iran care se opune prezentei americane in Irak, a organizat o…

- Trei drone incarcate cu explozivi au lovit nordul Irakului, in apropiere de Erbil, capitala Kurdistanului irakian, unde se afla un consulat american, au anuntat sambata autoritatile kurde, transmite AFP, arata Agerpres. Atacul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata. Doua drone au lovit…

- Un atac terorist a avut loc in nordul Irakului, in noaptea de vineri spre sambata. Trei drone incarcate cu exploziv au atacat o locuința aflata in apropiere de Erbil, capitala Kurdistanului irakian. Atacul a venit in contextul in care coaliția militara pro-Iran Hashd, principala forța politica din Irak,…

- Trei drone incarcate cu explozivi au lovit nordul Irakului, in apropiere de Erbil, capitala Kurdistanului irakian, unde se afla un consulat american, au anuntat sambata autoritatile kurde, transmite AFP. Atacul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata. Doua drone au lovit o casa, dar a treia nu…

- Alianta anti-Stat Islamic condusa de SUA a raportat sambata un atac asupra unei baze militare din vestul Irakului, atac in care nu s-au inregistrat raniti. "In aceasta dimineata, la orele locale 02:20 (23:20 GMT), Baza Aeriana Ain Al-Asad (AAAB) a fost atacata de un sistem de supraveghere aeriana…

- Doua rachete au vizat duminica seara aeroportul din Bagdad, unde stationeaza soldati americani. Este al doilea atac de acest fel in zece zile, in contextul in care Washingtonul incearca sa reia dialogul cu Teheranul, ai carui aliati din Irak revendica in mod regulat tiruri de rachete, relateaza AFP,…

- Dintre cele cinci rachete trase in cursul serii asupra bazei din Balad, in nordul Bagdadului, doua au lovit un dormitor si o cantina a companiei americane subcontractoare Sallyport, a declarat o sursa de securitate pentru AFP.Cinci persoane au fost ranite, dintre care doi subcontractanti straini si…

- Cinci rachete au vizat duminica o baza aeriana care adapostea americanii în Irak, ranind cinci persoane, dintre care doi straini, ultimul atac care ilustreaza tensiunile irano-americane într-o țara prinsa între cei doi aliați ai sai, potrivit AFP.Dintre cele cinci rachete lansate…