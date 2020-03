Armata Statelor Unite a desfasurat in cursul noptii de joi spre vineri mai multe lovituri aeriene impotriva unor pozitii detinute de o grupare proiraniana in mai multe regiuni din Irak, la o zi dupa moartea a doi americani si a unui britanic intr-un atac cu racheta in apropiere de Bagdad, noteaza AFP. "Aceste lovituri au fost defensive, proportionale si ca raspuns direct la amenintarea reprezentata de gruparile armate siite proiraniene care continua sa atace baze gazduind fortele coalitiei" internationale antijihadiste in Irak, a informat Pentagonul intr-un comunicat. Ele au vizat cinci depozite…