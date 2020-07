Irak: Al doilea atac cu rachetă împotriva intereselor americane în 24 de ore O racheta a cazut in cursul noptii de duminica spre luni in apropierea aeroportului din Bagdad, unde sunt desfasurati soldati americani, al doilea atac in 24 de ore impotriva intereselor americane, a facut cunoscut pentru agentia France Presse un responsabil al serviciilor de securitate irakiene. Armata, care a raportat 34 de atacuri impotriva intereselor americane din Irak de la inceputul lui octombrie, a dezmintit insa luni dimineata ca o racheta a fost trasa in cursul noptii. Sursa din cadrul serviciilor de securitate a precizat ca racheta a aterizat fara sa explodeze cand a atins solul. Aceste… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

