- Cramele din Europa investesc mult in tehnlogie si in educarea vinificatorilor si detin ceea ce se numeste brandul de tara. Pe de alta parte, cred ca producatorii romani se grabesc sa scoata vinul la vanzare dupa ce a fost lasat timpul corespunzator in recipientii de preparare, a spus Mirela Mateescu…

- ♦ Petrisor Vaida vrea ca in cinci ani sa ajunga la zece magazine sub brandul bigstep si se gandeste chiar sa faca pasi in afara tarii ♦ Primul pariu va fi Bulgaria in acest an, pe online, iar in functie de rezultate ar putea trece si in offline. Antreprenorul clujean Petrisor Vaida…

- Furnizorul de solutii software Arobs Transilvania a cumparat firma CoSo din Olanda, cu o filiala si in Belgia, compania locala extinzandu-si astfel prezenta la nivel international pentru a fi mai aproape de clientii din Europa de Vest. „Peste 60% din business este generat de proiectele pentru…

- Cauza: Dezvoltarea infrastructurii medicale din do­me­niul privat, dar si cresterea salariilor in do­meniul public Costurile cu serviciile medicale pentru anga­jatii romani au crescut cu 15% in 2017, Ro­mania fiind a treia tara cu cele mai mari cheltuieli pentru sanatate, dintr-un clasament…

- Ponderea activelor bancare in PIB, sub 50%. Sectorul bancar a continuat sa se inde­parteze in ultimii ani de rolul de asigurare a intermedierii financiare prin acordarea de cre­dite, ponderile activelor bancare si imprumu­turilor private in PIB coborand sub nivelurile de dinainte de aderarea…

- Cresterea productiei Ford Romania prin introducerea unui al doilea model, pe langa SUV-ul EcoSport, va permite atragerea unui numar mai mare de furnizori in apropierea uzinei din Craiova si implicit la multiplicarea investitiilor si a angajarilor efectuate in zona. „Cu noul produs incercam…

- Transportul feroviar va castiga tot mai mult teren atat in Romania, cat si la nivel european, pe masura ce criza soferilor de camion se va accentua, iar capacitatea suplimentara pentru transportul noilor masini produse local va fi tot mai limitata. „Feroviarul ramane de baza pen­tru transportul…

- Oracle Romania, subsidiara gigantului american, a intrat in 2017 in clubul companiilor cu afaceri de peste 1 miliard lei, dupa o crestere de 13% fata de 2016. In 2017, Oracle a raportat la Ministerul Finantelor o cifra de afaceri 1,029 miliarde lei, cu un profit net de 22,8 milioane lei, adica o marja…