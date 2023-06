Stiri pe aceeasi tema

- ”Piata de capital din Romania a crescut cu 7,1% in primele cinci luni ale acestui an, prin prisma indicelui BET-TR, care include si dividendele. La finalul sedintei de tranzactionare din 31 mai, BETTR a afisat un nivel de 24.301 puncte. Tot in acest timp, BET-NG, indicele companiilor din energie si…

- Philip Morris International (PMI) anunța lansarea IQOS ILUMA in Romania, cel mai recent și mai inovator produs din portofoliul de alternative fara fum al PMI pentru adulții care altfel ar continua sa fumeze sau sa utilizeze produse cu nicotina. Noul IQOS ILUMA introduce tehnologia de incalzire prin…

- Philip Morris International (PMI) anunța lansarea IQOS ILUMA in Romania, cel mai recent și mai inovator produs din portofoliul de alternative fara fum al PMI pentru adulții care altfel ar continua sa fumeze sau sa utilizeze produse cu nicotina.

- Philip Morris International (PMI) anunța lansarea IQOS ILUMA in Romania, cel mai recent și mai inovator produs din portofoliul de alternative fara fum al PMI pentru adulții care altfel ar continua sa fumeze sau sa utilizeze produse cu nicotina. Noul IQOS ILUMA introduce tehnologia de incalzire prin…

- ”Investitorii romani au facut in ultimii 5 ani achizitii de proprietati imobiliare cu o valoare de 1,1 miliarde de euro, reprezentand 28% din volumul tranzactionat in acest interval, devenind cei mai activi cumparatori de active generatoare de venituri din Romania”, arata datele companiei de consultanta…

- Ministrul Sanatații a luat aceasta decizie in primul rand pentru a preveni dispariția medicamentelor ieftine de pe piața, in condițiile in care prețul producției unora dintre ele depașea prețul de comercializare. Repetatele averizari ale producatorilor de medicamente din Romania ca mii de medicamentele…

- Anunțul momentului de la Wizz Air. Vor da lovitura in Romania in urmatoarea perioada dupa ce a preluat cursele operatorului aerian Blue Air, care și-a anulat toate zborurile in luna septembrie a anului 2022. Așadar, ce se intampla pe piața zborurilor de pasageri. Wizz Air a facut anunțul oficial. Ce…

- Totodata, PSD considera ca Romania trebuie sa fie in continuare alaturi de Ucraina și sa asigure tranzitul cerealelor din aceasta țara catre state terțe din Uniunea Europeana și catre rutele comerciale din Marea Neagra, se spune intr-un comunicat al formațiunii politice.