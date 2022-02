IQ și EQ (Delirul narcomanilor nucleari) Printre altele, psihologia utilizeaza, in efortul de evaluare a personalitații, tehnici pentru masurarea nivelului inteligenței (IQ) și pe cel al inteligenței emoționale (EQ). IQ-ul ne spune ca individul se poate regasi pe o scala generoasa, de la geniu la idiot, in vreme ce EQ-ul evidențiaza abilitațile sale de operare, utilizand resursele emoționale, cu scopul de […] Articolul IQ și EQ (Delirul narcomanilor nucleari) apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de remediere a avariei ce a afectat conducta de aducțiune Valea Uzului – Barați s-au finalizat, conform soluției tehnice avizate de proiectant. Incepand cu orele 20:00, au fost inițiate manevrele de umplere a aductiunii, procedura estimata a se finaliza intr-un interval de 24 ore. Astfel,…

- In anul 2020, in intreaga lume au fost cca. doua milioane de decese atribuite COVID (mai mult decat gripa ca numar și mai puțin decat pneumonia). Exista o scuza pentru sistemul politic și medical; virusul era necunoscut, nu dobandisem imunitate naturala, nu știam ca sunt antivirale ori tratamente preventive…

- Din 21 ianuarie, producțiile Cry Macho și Those Who Wish Me Dead ruleaza in premiera și in exclusivitate in rețeaua Happy Cinema. Regizat de Clint Eastwood si avand la baza romanul omonim, Cry Macho este un western antrenant ce il are in rolul principal pe acelasi Eastwood, ca fost star de rodeo si…

- De la 1 ianurie, carburanții auto se vand mai scump decat in ultima zi a anului trecut. Și asta pentru ca, de la aceasta data, intra in vigoare noua acciza aplicata combustibililor auto. Benzina este mai scumpa cu 7,7 bani pentru un litru iar motorina cu 7 bani pe litru. La un plin de 50 […] Articolul…

- Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau anunța cu regret trecerea la cele veșnice a profesorului universitar Mihai TALMACIU (1953-2021), unul dintre fondatorii programelor de studii din domeniul Informatica din cadrul Facultații de Științe. Nascut in 12 aprilie 1953 la Halaucești, județul Iași,…

- Aflați in obiectiv- locul 9- handbaliștii CSM Bacau nu sunt in grafic, in schimb, cu salariile: intra in a treia luna fara bani luați. Chiar daca 2021 a fost un an in care clubul a fost finanțat cu 1.200.000 lei in minus, directorul CSM Bacau, Adrian Gavriliu este convins ca restanțele salariale vor…

- Un numar de 240 de puieți de tei au fost plantați pe Calea Romanului și 50 de puieți pe Calea Republicii in cadrul campaniei de regenerare artificiala a spațiilor verzi din Municipiul Bacau. Echipele de la secția ”Parcuri, Spații Verzi” din cadrul Direcției ”Administrare Baze Sportive și de Agrement,…

- Comercianții mai au termen pana la sfarșitul lunii pentru a-și conecta casele de marcat la serverele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Termenul a inceput sa curga din 31 martie 2021, ca prim pas in procesul de creștere a nivelului veniturilor colectate la bugetul de stat. Cei care nu se conformeaza…