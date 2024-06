Primaria Constanta: Astazi strigam cu totii Hai, Romania!

Primaria Constanta invita constantenii, dar si turistii aflati in vacanta la mare sa urmareasca meciurile de fotbal din aceasta seara, din cadrul Campionatului European de fotbal din Germania, in Parcul Garii din municipiu. "Haideti sa vedem meciul impreuna in parcul de la Gara, incepand… [citeste mai departe]