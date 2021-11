IPS Teofan, predică despre cei care nu-L văd pe Dumnezeu, tot căutând icoane care izvorăsc mir Inaltpreasfintitul Teofan, mitropolit al Moldovei si Bucovinei, a sustinut o predica la finalul Liturghiei de duminica, 31 octombrie, in care ii indeamna si pe credinciosi, dar si pe preoti, sa se intoarca la cartile sfinte si sa nu astepte sa le cada in fata minuni din cer. IPS Teofan a amintit de pilda bogatului cel nemilostiv din Evanghelia dupa Luca, citita in timpul slujbei - acesta ii cerea lui Avraam sa trimita vorba celor cinci frati ai sai, sa le trimita o minune, ca sa stie sa duca o viata de cainta. Mitropolitul a spus ca adesea ne regasim cu totii in aceeasi situatie: vrem o confirmare… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o predica de cateva minute, parintele Vasile Ioana, de la Biserica Sfantul Nicolae Dintr-o zi din București, a explicat la finalul slujbe de duminica, ca biserica este locul tuturor, iar decizia autoritaților de a nu impune prezentarea certificatului verde la intrarea in lacașele de cult este una…

- Cu ocazia zilei sale de naștere, Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a primit un mesaj de felicitare de la Mitropolitul Petru al Basarabiei in care ierarhul, pe langa urarile de bine, iși exprima recunoștința pentru ajutorul oferit romanilor de peste Prut. „Va mulțumim pentru dragostea…

- In mesajul adresat cu prilejul pelerinajului de la Iasi, Mitropolitul Teofan al Moldovei si Bucovinei a indemnat la rugaciune pentru cei bolnavi, dar si pentru toti lucratorii medicali care ofera asistenta in aceasta perioada sanitara grea, potrivit basilica.ro. „Dumnezeu sa ne ocroteasca…

- Mii de persoane asista, joi, la Sfanta Liturghie savarsita de Hramul Sfintei Parascheva la Catedrala Mitropolitana din Iasi. Peste cinci mii de pelerini stau la rand pentru a se inchina la racla cu moastele Sfintei. Multi dintre participanti nu poarta masca de protectie si nici nu pastreaza distanta,…

- Reprezentanții Mitropoliei Moldovei si Bucovinei au anuntat ca pelerinii vor purta masca la coada de la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. In schimb, ei pot saruta plexiglasul raclei, care va fi curațat periodic, și sa-și asume oamenii riscul, mai precizeaza Mitropolia. Oamenii vor fi distantati…

- In cursul zilei de ieri, 29 august 2021, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Manastirea „Sfantul Ioan Botezatorul” de la Strungari, protopopiatul Sebeș. Acesta a oficiat slujba de tarnosire a noii biserici, dupa care a celebrat Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului…

- Nu de puține ori, atunci cand avem un dor in suflet sau o apasare care ne intristeaza profund, cautam liniștea in lacașele de cult. Vara, cu precadere perioada vacanței, ne permite sa ne reculegem mai mult timp in sanul manastirilor și al bisericilor. Indiferent de situația delicata in care ne aflam,…

- Episcopul Siluan al Ungariei a vorbit duminica la Batania despre valoarea ajutorului oferit de Dumnezeu și semeni in unele situații limita. Predica ierarhului din biserica Sf. M. Mc. Gheorghe a fost concentrata pe evanghelia din Duminica a 7-a dupa Rusalii, care prezinta Vindecarea a doi orbi…