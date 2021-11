Stiri pe aceeasi tema

- Inaltpreasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a vizitat și binecuvantat, miercuri, pacienții infectați cu COVID-19 internați la Spitalul de Boli Infecțioase „Sfanta Parascheva” din Iași. Echipat in combinezon de protecție, cu manuși, viziera și masca, acesta a intrat in saloane purtand…

- Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, IPS Teofan, i-a vizitat, miercuri, pe bolnavii cu COVID19 de pe secția ATI a Spitalului de Boli Infectioase din Iasi.”Spitalul de Boli Infectioase prin personalul sau a primit cu bucurie vizita Inaltului Parinte care a slujit Sfantul Maslu in fata statuii doctorului…

- Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, InaltPreaSfintitul Teofan, a efectuat, astazi o vizita la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, unde s-a rugat la capataiul pacientilor din sectiile de Terapie Intensiva. Pana in momentul de fata este singurul Inalt Ierarh, membru al Sfantului Sinod al Bisericii…

- In ultimele zile, la Galați s-a triplat numarul pacienților aflați in stare foarte grava in urma infectarii cu Covid-19 și care apeleaza la ajutorul medicilor. Pacienții aduși de ambulanțe sunt plasați in containerele destinate trierii cazurilor și sunt nevoiți sa stea in aceste containere si 2-3 zile,…

- Singura metoda eficienta de lupta impotriva aceste pandemii este cea de vaccinare, nu de a gasi din nou mai multe si mai multe paturi de Terapie Intensiva, a declarat, marti, managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" din Iasi, Florin Rosu, relateaza Agerpres. "Aceasta focalizare…

- Bebelușul a fost recent operat pe cord deschis la un spital din strainatate, din cauza unei malformații, iar medicii nu știu de unde a luat virusul.De altfel, 6 din cele 10 cazuri de copii cu coronavirus de la nivelul țarii sunt inregistrate la la Iași.Sunt monitorizați in permanența, spune medicul…