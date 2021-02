Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a avut un raspuns interesant cand a fost intrebat daca vrea sa ajunga patriarh. Fara sa spuna da, arhiepiscopul tomitan a dat de ințeles ca este posibil: 'Nu mi-am dorit sa ajung nici ierarh, dar a fost chemarea lui Dumnezeu'. Inaltpreafințitul Teodosie…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a declarat, vineri, ca a inceput demersurile privind reactivarea Mitropoliei Tomisului, depunand saptamana trecuta o adresa in acest sens la Cancelaria Sfantului Sinod. Intrebat ce parere are Patriarhul Daniel despre aceasta situatie, Arhiepiscopul a…

- Astazi vremea se va mentine in general inchisa. Vor fi precipiatii sub forma de ninsoare la munte, la altitudini de peste 1500 m, si in jumatatea de nord a Moldovei, mixte in Crisana, Maramures, estul Transilvaniei si mai ales ploi in celelalte regiuni, cu precadere in cele sud-estice. La inceputul…

- Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de Craciun in care indeamna „la rugaciune, solidaritate și ajutorare frațeasca" in contextul pandemiei de coronavirus. „Sarbatoarea Nasterii Domnului nostru Iisus Hristos este mai intai de toate sarbatoarea iubirii smerite si darnice a lui Dumnezeu pentru lume.…

- Administrația Naționala de Meteorologie mentine averitizarea de vreme rea, cod galben, in intervalul orar 15.00– 23.00 in sudul și estul Munteniei și in cea mai mare parte a Dobrogei, unde vor predomina ninsorile și se va depune strat de zapada. Spre seara aria ninsorilor se va restrange catre Dobrogea,…

- Cum a aratat in Dobrogea parada de Sfantul Andrei, de duminica, 29 noiembrie 2020. Continua razboiul rece dintre BOR și oficialitați, dar, in lipsa unor oameni tot mai obosiți de pandemie și mai infrigurați de iarna care a venit, infruntarea epica s-a retras la nivelul lucrurilor marunte. La fel cum…

